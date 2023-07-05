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НовостиОбщество5 июля 2023 15:33

Генерал-полковник Олег Плохой вручил штандарт командующего Приволжским округом Росгвардии

Командующим Приволжским округом Росгвардии стал генерал-лейтенант Сергей Просяник
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Фото: пресс-служба Росгвардии по Нижегородской области

Фото: пресс-служба Росгвардии по Нижегородской области

Генерал-полковник Олег Плохой вручил штандарт командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-лейтенанту Сергею Просянику. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Нижегородской области.

Олег Плохой отмечает, что штандарт – это в первую очередь знак верности Отечеству, присяге и воинскому делу, а после – символ власти военачальника.

Губернатор Глеб Никитин, присутствовавший на мероприятии, поздравил всех собравшихся с важным событием и поблагодарил руководство и личный состав Росгвардии за службу.

– Сергей Владимирович, уверен, что ваши профессиональные качества, богатый опыт будут служить укреплению общественного порядка, увеличению престижа Росгвардии в Приволжском федеральном округе. Желаю вам с гордостью нести свой личный штандарт, – добавил губернатор Нижегородской области.

Мероприятие завершилось вручением наград отличившимся при выполнении служебных задач сотрудникам Росгвардии.

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