97 выпускникам школ Дзержинска вручили медали «За особые успехи в обучении»

5 июля в Центральном парке культуры и отдыха состоялась торжественная церемония вручения медалей выпускникам школ Дзержинска. Медали «За особые успехи в обучении» получают выпускники, которые не только успешно сдали Единый государственный экзамен, но еще и вели активную общественную работу, достигли творческих или спортивных успехов. В этом году в Дзержинске 97 медалистов, среди них – участники, призеры и победители всероссийских олимпиад школьников.

«За каждой медалью стоит колоссальный труд – и самих ребят, и их родителей, и учеников. Мало иметь хорошие способности и таланты, нужно их развивать, поддерживать, постоянно учиться новому и не бояться расширять горизонты. Только так делаются открытия, ставятся рекорды и создаются гениальные произведения искусства. Я уверен, что среди вас сейчас есть будущие ученые и музыканты, изобретатели и спортсмены, смелые исследователи и первооткрыватели. Продолжайте обучение в вузах и приходите на наши предприятия молодыми специалистами! Мои особые поздравления родителям и педагогам – сегодня и ваш праздник тоже! Без вашего участия, терпения и любви к детям никакие медали невозможны!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В этом году Единый государственный экзамен в Дзержинске сдавали более 900 учеников одиннадцатых классов. Экзаменационная кампания вместе с резервными днями завершилась 1 июля.

«Мы гордимся нашими выпускниками! Их талант, ответственность, упорство – залог не только их личных побед, но и развития города и страны. Надеюсь, что большинство ребят свяжет свое будущее с Дзержинском», – сказала председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева.

В этом году ученики и выпускники школ Дзержинска становились призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, Северо-Восточной олимпиады, межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи – будущее науки», всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», физико-математической олимпиады школьников «РОСАТОМ» и других.

«Эмоции, конечно, переполняют! Очень радостно, что получаю медаль, я действительно долго к ней шла. Тем более круто получить ее от главы города Ивана Николаевича Носкова, которого я очень уважаю и считаю примером. В то же время немного грустно… Грустно расставаться со школой, с друзьями, с учителями. Я очень благодарна моим педагогам! За их терпение, за то, что всегда готовы были помочь, за интересные и познавательные уроки! Спасибо вам огромное! Конечно, мне сейчас немного страшно – что будет впереди? В школе все привычное, родное, известное… Но все равно больше радости! Спасибо организаторам за церемонию, все получилось очень торжественно и радостно!» – говорит выпускница школы № 23 Ирина Кузьмина, призер олимпиады Российского государственного гуманитарного университета, олимпиады «Высшая проба» и Открытой региональной межвузовской олимпиады.

Вместе с выпускниками на церемонии присутствовали также их родители и педагоги.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска