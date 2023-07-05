Нижегородец чуть не умер после удаления зуба мудрости в частной клинике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородец едва не умер после удаления зуба мудрости в частной стоматологии. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

– Молодому человеку удаляли зуб мудрости, но после этого состоянии стало ухудшаться, и он пришёл к врачу повторно. В клинике сказали: «Ничего страшного, сходи в аптеку и купи йод». Это в то время, когда у человека уже было заражение и флегмона (острое разлитое гнойное воспаление жировой клетчатки – прим. ред.), температура 40, а гной уже спустился дальше в шею, – рассказывает близкий человек пострадавшего.

Нижегородец отказался от предложения стоматолога и обратился в больницу. Там ему сделали экстренную операцию. Чтобы убрать гной, мужчине разрезали шею.

После этого молодой человек пролежал девять дней в стационаре. А сейчас, спустя две недели, он продолжает ходить на процедуры, чтобы восстановиться.

Автор поста в телеграм-канале отмечает, что помимо морального и физического вреда клиника нанесла и материальный ущерб. С нижегородца взяли оплату за не оказанные услуги: лечение перикоронарита и удаление кисты.

Пострадавшие, обращаясь к нижегородцам, рекомендуют проверять чеки и снимки на соответствие выполненных процедур и правильно поставленных диагнозов.

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