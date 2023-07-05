В Дзержинске дополнительно отремонтируют 1,4 км городских дорог

В рамках планового совещания по исполнению дорожной кампании 2023 года в Дзержинске под председательством главы города Ивана Носкова принято решение в текущем году дополнительно отремонтировать порядка 1,4 км городских дорог. Во вторую очередь дорожной кампании по поручению главы Дзержинска вошли улица Клюквина и два участка улицы Студенческой от проспекта Ленина до улицы Октябрьской и от проспекта Ленина до переулка Учебного. На капитальный ремонт данных дорог будет выделено более 65 миллионов рублей.

«Считаю, что важно уделять внимание не только центральным дорогам и магистралям, но и дорогам, которые также востребованы у водителей. На Клюквина и Студенческой приведут в порядок не только проезжую часть, но и тротуары, которые давно находятся в удручающем состоянии, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Июль станет горячим месяцем для дорожных рабочих, которые буквально на днях приступят к ремонту двух главных и самых протяженных дорог Дзержинска: проспекта Циолковского и проспекта Ленина. Полного перекрытия проспектов с интенсивным движением транспорта не будет, только частичное».

Вдоль улицы Клюквина будет капитально отремонтировано дорожное покрытие, уложено более 5 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах, заменены на новые 3 остановочных павильона. По улице Студенческой, помимо капремонта проезжей части, будет уложено более 700 квадратных метров асфальта на тротуарах. Для безопасности пешеходов вдоль улиц будет установлено 300 метров дорожного ограждения.

Кроме того, в городе готовится к приемке отремонтированный в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» проезд вдоль Желнинского моста протяженностью порядка 500 метров. Приемка работ состоится после нанесения дорожной разметки.

Как доложил на совещании заместитель главы города Денис Дергунов, в настоящее время стартовали плановые работы по фрагментарной замене поврежденных бордюров на бульварах Мира и Победы, проспектах Циолковского, Дзержинского, улице Урицкого. Всего вдоль этих дорог до начала августа будет выборочно заменено 200 метров бордюрного камня.

Напомним, на территории городского округа Дзержинск в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» по инициированной губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным программе «Вам решать!» и по программе «Развитие транспортной системы Нижегородской области» суммарно будет отремонтировано более 22 км дорог.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска