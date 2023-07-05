Патриарх Кирилл приедет в Нижегородскую область 30 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Нижегородскую область 30 июля. Об этом стало известно в среду в ходе встречи митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия с главными редакторами нижегородских СМИ.

Как сообщается, в ходе своего визита он проведет церемонию освящения собора Воскресения в Арзамасе и посетит единственный в России музей патриаршества.

Напомним, в последний раз патриарх Кирилл приезжал в Нижегородскую область в октябре прошлого года. Тогда владыка посетил Покровский собор в Лукоянове, Дивеево и, конечно, сам Нижний Новгород.