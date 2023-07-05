Мальчик весом всего 487 граммов родился в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самым маленьким мальчиком, родившимся в Нижегородской области в 2023 году, стал Семен весом всего 487 граммов. Об этом рассказала руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2023 года.

- А вот самой маленькой девочкой стала Полина весом 620 граммов, - рассказала руководитель ЗАГСа.

Не обошлось в этом году и без богатырей. Самым большим мальчиком стал Богдан весом 5 кг 390 граммов, а самой большой девочкой - Вера весом 5 кг 100 граммов.

Как сообщалось ранее, с января по июнь в Нижегородской области родилось более 11 тысяч малышей, больше половины из которых - мальчики.