Три высотки планируют построить у станции Варя в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три жилых высотки планируют построить в Московском районе Нижнего Новгорода. Дома в 16-17 этажей появятся у станции Варя. Об этом сообщается в документах на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Многоэтажки хотят построить в границах улиц Гвардейцев, Новосибирской, Коминтерна и Страж Революции на площади в 11,3 гектаров. На территории будет предусмотрена подземная парковка, на крыше которой оборудуют площадку для отдыха.

Инициатором застройки является ООО «ВолгоВятСтрой инвест». Общественные обсуждения по проекту будут проходить до 18.00 10 июля. Предложения можно оставить в журнале учета посетителей экспозиции проекта, которая проходит в здании администрации Московского района, а также через Информационную систему общественных обсуждений мэрии Нижнего Новгорода.

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