«Волгаэнерго» запускает второй ежегодный набор сотрудников для получения льготного высшего образования

«Волгаэнерго» (Эн+) открыла второй ежегодный набор сотрудников на получение льготного высшего образования. Программа рассчитана на специалистов компании с управленческим потенциалом.

На льготное обучение могут претендовать сотрудники в возрасте до 35 лет, работающие на предприятиях ГК «Волгаэнерго» не менее трех лет, которые имеют среднее специальное образование, но еще не получили высшее. Для поступления необходимо будет пройти вступительные испытания, после успешной сдачи абитуриенты будут допущены к поступлению. Будущим студентам необходимо будет оплатить только первый семестр, финансирование последующих обеспечивает компания. Срок обучения от 3 до 3,5 лет.

Сотрудники компании смогут поступить в ННГАСУ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева или Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина на факультет по своему профильному направлению. Срок подачи документов абитуриентами – до 14 июля.

В прошлом году пять сотрудников «Волгаэнерго» уже воспользовались представленной возможностью. Артем Кордюков один из них. Сейчас он работает в компании электромонтером: «Мое руководство увидело во мне потенциал и предложило поучаствовать в льготной образовательной программе. В прошлом году я успешно сдал экзамены и стал студентом НГТУ им. Р.Е. Алексеева. После окончания вуза я приближусь к совей мечте и стану инженером-электроэнергетиком. Считаю, что получение льготного высшего образования – потрясающая возможность для роста сотруднику внутри компании».

Содействие развитию перспективных специалистов является фундаментом корпоративной политики компании. Такой вектор задан основателем Эн+ Олегом Дерипаской. Компания всегда уделяла внимание образовательным проектам. Она укрепляет кадровый потенциал через проект «Моя карьера», стимулирует талантливых студентов в рамках акселератора «Лаборатория энергетики», имеет собственную стипендиальную программу и строит многофункциональные лаборатории «Мультилаб» в школах.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"