Момент жестокого убийства нижегородки в Приокском районе попал на видео

Фото: скрин видео из телеграм-канала «Нижний 24 тм»

Момент жестокого убийства нижегородцем своей жены в Приокском районе попал на видео. Запись с камеры наблюдения опубликована в телеграм-канале «Нижний 24 тм».

Напомним, 2 июля 51-летний нижегородец убил свою жену из-за ревности на улице Тропинина. Во время ссоры с женой мужчина нанес ей ножевое ранение в области грудной клетки. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась.

На записи с камеры видно, как мужчина стоит под деревом в тот момент, когда к нему подходит женщина в платке. Внезапно он начинает наносить ей удары ножом и продолжает это делать даже после того, как жертва упала на землю.

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