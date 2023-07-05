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НовостиЗдоровье5 июля 2023 9:57

Нижегородские власти опровергли прекращение программы ОМС в регионе с 1 сентября

Евгений Люлин развеял мифы, которые обсуждают в интернете
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородские власти опровергли прекращение программы ОМС в регионе с 1 сентября.

Нижегородские власти опровергли прекращение программы ОМС в регионе с 1 сентября.

Фото: Александр ГЛУЗ

Власти Нижегородской области опровергли прекращение программы Обязательного медицинского страхования в регионе. Мифы, которые в последнее время все чаще обсуждаются в интернете, развеял председатель регионального Законодательного Собрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Ранее в ряде СМИ прошла информация о том, что с 1 сентября больницы перестанут принимать пациентов по полису ОМС. Однако, по словам Евгения Люлина, это не так.

- Бесплатное лечение по полису ОМС будет оказываться в полном объеме, как и ранее! Ничего не меняется. Более того, спектр бесплатных услуг расширяется: скрининг для выявления наследственных заболеваний, медпомощь и поставка дорогостоящих лекарств для пациентов с гепатитом С, диспансеризация для людей с хроническими заболеваниями, - прокомментировал председатель регионального парламента.

В случае, если вас пытаются заставить оплатить лечение, которое положено бесплатно по ОМС, позвоните в свою страховую компанию.