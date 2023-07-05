Две новых выставки открылись в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

Два новых выставочных пространства открылись в Нижнем Новгороде по случаю 20-летия зоопарка «Лимпопо». Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Просветительская выставка «Ирбис – кошка-невидимка» и новый Музей самовара открылись на территории «Лимпопо» 4 июля.

«Ирбис – кошка-невидимка» – это семь уникальных мультитач-объектов. Посетители экспозиции узнают много интересного о снежном барсе в России, пройдут по маршруту миграции животных, двигая фигурку ирбиса, услышат рычание и довольное ворчание барса. Также нижегородцы и гости города смогут сравнить свою ладонь с лапой снежного барса и увидеть мир его глазами с помощью шлема виртуальной реальности.

Главная цель этой выставки – привлечь внимание к исчезновению ирбиса.

На экспозиции, посвященной культуре чаепития, посетители увидят царские самовары, самовары-гиганты и «Буфетный» самовар, высота которого достигает 1 метра.

Ранее мы сообщали, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» открыли новый вольерный комплекс для пум и леопардов. Искусственный прудик, натуральные газоны, целый сад из деревьев и цветов – вот лишь малая часть нового вольерного комплекса. Новый особнячок уже по достоинству оценили пумы Бетти и Бонифаций, а также дальневосточные леопарды Арчи и Джага.

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