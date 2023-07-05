Теплоэнерго и Водоканал приглашают нижегородцев на спортивно-семейный фестиваль «Огонь и Вода»

Крупнейшие ресурсоснабжающие предприятия Нижнего Новгорода – АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» приглашают нижегородцев и гостей города присоединиться к самому теплому и незабываемому приключению этого лета - спортивно-семейному фестивалю «Огонь и Вода». Праздник состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности на пляже Гребного канала в Зоне пляжных видов спорта, напротив Парка Победы. Главная цель мероприятия - сделать популярным здоровый образ жизни и активный отдых!

С 10:00 вы сможете стать участником разнообразных спортивных активностей – от пляжного волейбола и бадминтона до силового экстрима. Если вы не фанат спортивных состязаний, вас ждут интересные розыгрыши, призы, музыка, танцы и просто отличное настроение! Для юных гостей фестиваля подготовлены танцевальные и спортивные эстафеты, квесты, мастер-классы и пенная дискотека!

В 14:00 на главной сцене мероприятия начнутся детские выступления, а в 17:00 состоится праздничный концерт, где будут звучать песни о верности, дружбе и любви.

Вход на мероприятие – свободный!

Ждем всех желающих 8 июля с 10:00 на пляже Гребного канала в Зоне пляжных видов спорта, напротив Парка Победы.

Проведите жаркий выходной в тёплой компании!

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»