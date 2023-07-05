Впервые в Мининском университете состоялся выпуск специалистов по информатике и технологиям

Впервые в этом году специалисты по направлению “Педагогическое образование: информатика и технология” стали выпускниками Мининского университета. Они получали образование в течение 5 лет на факультете информационных технологий, и теперь смогут работать в системе общего образования - преподавать специальные дисциплины в колледжах, техникумах и в сфере дополнительного образования детей (технопарках, кванториумах, IT-кубах, центрах робототехники). Также они смогут получить работу в IT-компаниях и в производственной сфере.

Как рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, студенты на данном профиле, кроме педагогических навыков, получают знания по программированию, искусственному интеллекту, мехатронике и 3D-моделированию.

“Мининский университет всегда выступает за актуальное образование, которое будет востребовано на рынке труда. По профилю “Информатика и технология” наши студенты обучаются на базе Технопарка и Кванториума вуза, где есть все необходимое для качественного цифрового образования. Важно, что выпускник сможет не только построить педагогическую карьеру или стать IT-специалистом, но и грамотно передать свой опыт. Отмечу, что в первом выпуске у нас три красных диплома, что говорит о высоком уровне подготовки на данном профиле. Уверен, что каждый из выпускников будет успешен в выбранной профессии”, - поделился ректор Виктор Сдобняков.

Кирилл Марков, декан факультета информационных технологий, рассказалл, что студенты, получающие образование на IT-направлениях, активно участвуют в научно-исследовательской деятельности, хакатонах по программированию и уже с первого курса проводят различные IT-мероприятия, в том числе кибертурниры.

В этом году на педагогическое образование по профилю “Информатика и технология” выделено 15 бюджетных мест. Для поступления необходимо иметь результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, математике или информатике.

Напомним, документы на бюджет на бакалавриат можно подать до 25 июля, на магистратуру до 10 августа.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина