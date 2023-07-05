Дело Ильназа Галявиева поступило в Нижегородский апелляционный суд.
Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Дело Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, поступило в Четвертый апелляционный суд Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В апелляционном суде рассказали, что дата заседания по делу пока не назначена.
Ранее же в суд уже поступала подобная апелляция. 27 апреля адвокат Галявиева просил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.
Напомним, 13 апреля Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным по следующим уголовным статьям: «убийство», «покушение на убийство», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Галявиев был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.
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