Дело Ильназа Галявиева поступило в Нижегородский апелляционный суд. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Дело Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, поступило в Четвертый апелляционный суд Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В апелляционном суде рассказали, что дата заседания по делу пока не назначена.

Ранее же в суд уже поступала подобная апелляция. 27 апреля адвокат Галявиева просил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.

Напомним, 13 апреля Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным по следующим уголовным статьям: «убийство», «покушение на убийство», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Галявиев был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.

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