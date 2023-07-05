Нижегородца обвиняют в продаже вредоносного ПО. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жителя Выксы обвиняют в продаже вредоносного программного обеспечения. В отношении его заведено уголовное дело по статье «Создание, распространение или использование группой лиц компьютерных программ, предназначенных для уничтожения компьютерной информации». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

По версии следствия, нижегородец создал исполнительную программу и договорился со своим знакомым о ее распространении и предоставлении пользователям возможности пользования. Позже мужчины стали давать гражданам права на использование программы за плату.

Всего нижегородцы предоставили доступ к программе 900 гражданам и получили за это свыше 180 тысяч рублей.

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