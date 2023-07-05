Нижегородский технопарк «Волга» включен в федеральный реестр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минпромторг РФ включил нижегородский технопарк «Волга» в федеральный реестр. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Технопарк планируют построить на Бору за 1,4 миллиарда рублей, из которых 900 миллионов – федеральные и региональные средства.

Площадь промышленного технопарка составит более 10 тысяч квадратных метров. Из них 7 тысяч квадратов займет промышленная территория, 2,3 тысячи – офисы, 500 квадратных метров – склады. Остальные пойдут для коммунального назначения. Проект технопарка хотят завершить в 2026 году.

– Включение в реестр промышленных технопарков позволит получать поддержку от государства как самому технопарку, так и его резидентам, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

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