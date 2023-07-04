Группа «Градусы» выступит на Дне города и металлурга в Выксе 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная группа «Градусы» выступит на Дне города и металлурга в Выксе 14 июля. Об этом сообщило информационное агентство «Выкса.РФ» со ссылкой на администрацию города.

Согласно информации, праздничный концерт пройдет на Красной площади в центре Выксы. Развлекательная программа начнется в 19:00. Группа «Градусы» начнут свое выступление в 21:00. Они исполнят свои хиты для всех жителей города. Их выступление будет продолжаться до 22:00, после этого над городом прогремит праздничный салют.

Напомним, традиционный фестиваль «Рок чистой воды» состоится в Нижнем Новгороде летом 2024 года. Нижегородцев и гостей города, как обычно, будет ожидать концерт любимых артистов и большой субботник.