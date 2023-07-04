Специалисты «Поездов здоровья» осмотрели более 27,5 тысяч нижегородцев с начала года. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Специалисты «Поездов здоровья» осмотрели более 27,5 тысяч нижегородцев в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

С начала года специалисты провели 50 тысяч консультаций и совершили 140 выездов в муниципальные образования Нижегородской области.

Подобные мобильно-диагностические комплексы созданы на базе Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко. В состав каждого из пяти «Поездов здоровья» входит 14 специалистов, в том числе врачи узкой специальности.

Помощь врачей различных направлений особо нужна жителям, которые проживают в отдаленных районах и не могут добраться до центральных районных больниц. Всего было выполнено более 11 тысяч флюорографий, 9,5 тысячи электрокардиографий, 9,7 тысячи ультразвуковых исследований, 5,6 тысячи маммографий. Еще свыше 30,7 тысячи исследований выполнено в передвижной лаборатории.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, в ходе консультаций специалисты стараются распознать как можно раньше одни из самых распространённых заболеваний - онкологические и сердечно-сосудистые.