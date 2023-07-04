Ядовитый борщевик занимает 6,3 тысячи га Нижегородской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Ядовитый борщевик распространился на 6,3 тысячах га Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону и Марий Эл со ссылкой на данные областного минсельхоза.

Как отмечается, сорняк занимает около восьми процентов территории региона. На данный момент он распространился уже на 45 районах из 52. Больше всего он вырос в Ардатовском, Сосновском, Кстовском, Вознесенском, Семеновском, Вачском и Чкаловском муниципальных образованиях. Большое количество сорняка и на Бору, там он распространился в окрестностях села Кантаурово и посёлка Железнодорожный.

Управления Россельхознадзора по региону отмечают, что пока растение не выбросило семена, с ним никто не борется, от этого и появляются новые заросли сорняка.

- Согласно информации, в этом году за счет муниципальных и местных бюджетов в 40 муниципальных образованиях будет проведена обработка 1483 га. В прошлом году работы по уничтожению сорняка были проведены на площади 1108 га, - подчеркнули в сообщении.

Уничтожение ядовитого растения осуществляется и за счет областного бюджета. В этом году по плану должны уничтожить борщевик на площади 700 га, то есть в 24 муниципальных образованиях.

С каждым годом сорняк распространяется все больше. Ранее его можно было встретить только на водоемах, пустырях или придорожных территориях. Сейчас он может встретиться и в городе.