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НовостиОбщество4 июля 2023 13:07

Специалисты не подтвердили птичий грипп у погибших чаек на озере Тосканка

Ранее местные обнаружили десятки трупов птиц
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Анализ проб, взятый на месте обнаружения трупов чаек, показал отрицательный результат.

Анализ проб, взятый на месте обнаружения трупов чаек, показал отрицательный результат.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чайки на озере Тосканка в Павловском муниципальном округе погибли не от птичьего гриппа. Это подтвердили результаты исследования проб, взятых у погибших птиц. Об этом сообщает комитет ветеринарии Нижегородской области.

– Анализ проб, взятый на месте обнаружения трупов чаек, показал отрицательный результат на грипп птицы и другие опасные инфекционные заболевания, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что о массовой гибели птиц сообщили местные жители и отдыхающие в социальных сетях. На территории озера Тосканка были найдены десятки тушек чаек. На место выезжали специалисты и отобрали пробы. У мертвых пернатых не обнаружили высокопатогенного гриппа птиц. Причины гибели остаются неизвестны.

Недавно новый очаг птичьего гриппа обнаружили в Нижегородской области. Лабораторные исследования показали вирус гриппа А субтипа Н5 у чаек, которые упали на острове реки Оки в одном километре от поселка Юрьевец Дзержинского района.

Первую вспышку птичьего гриппа в 2023 году зафиксировали в Шарангском районе. Зараженных крылатых обнаружили на территории Добровского пруда.

Для ликвидации очага гриппа и предотвращения дальнейшего распространения инфекции труппы павшей птицы утилизировали. Также была проведена дезинфекция территории. После из-за вируса у жителей 11 деревень в Шарангском районе изъяли домашнюю птицу.

А в июне в Нижегородской области разрешили охоту на озерных чаек.