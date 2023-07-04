Специалисты не подтвердили птичий грипп у погибших чаек на озере Тосканка

Анализ проб, взятый на месте обнаружения трупов чаек, показал отрицательный результат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чайки на озере Тосканка в Павловском муниципальном округе погибли не от птичьего гриппа. Это подтвердили результаты исследования проб, взятых у погибших птиц. Об этом сообщает комитет ветеринарии Нижегородской области.

– Анализ проб, взятый на месте обнаружения трупов чаек, показал отрицательный результат на грипп птицы и другие опасные инфекционные заболевания, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что о массовой гибели птиц сообщили местные жители и отдыхающие в социальных сетях. На территории озера Тосканка были найдены десятки тушек чаек. На место выезжали специалисты и отобрали пробы. У мертвых пернатых не обнаружили высокопатогенного гриппа птиц. Причины гибели остаются неизвестны.

Недавно новый очаг птичьего гриппа обнаружили в Нижегородской области. Лабораторные исследования показали вирус гриппа А субтипа Н5 у чаек, которые упали на острове реки Оки в одном километре от поселка Юрьевец Дзержинского района.

Первую вспышку птичьего гриппа в 2023 году зафиксировали в Шарангском районе. Зараженных крылатых обнаружили на территории Добровского пруда.

Для ликвидации очага гриппа и предотвращения дальнейшего распространения инфекции труппы павшей птицы утилизировали. Также была проведена дезинфекция территории. После из-за вируса у жителей 11 деревень в Шарангском районе изъяли домашнюю птицу.

А в июне в Нижегородской области разрешили охоту на озерных чаек.