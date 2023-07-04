23 автобуса «Вектор NEXT» поставят в Нижний Новгород осенью. Фото: Михаил Ивлиев

23 автобуса ПАЗ «Вектор NEXT» поставит Государственная транспортная лизинговая компания в Нижний Новгород осенью 2023 года. Поставка транспорта запланирована в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на ГТЛК.

Новые ПАЗики поступят в распоряжение перевозчика ООО «СолоАвто», которое обслуживает городские маршруты А-36 и А-47. Автобусы соответствуют требованиям доступности для маломобильных граждан. Они обладают низким уровнем пола в задней части салона, а также механизмом наклона в сторону остановок.

Инвестпроект по обновлению городского общественного транспорта с использованием средств ФНБ был утвержден Правительством России в январе 2023 года. Согласно его условиям, транспортные предприятия страны в этом и следующем году получат в лизинг новые автобусы.

- На его реализацию планируется направить 73,3 млрд рублей, из которых 44 млрд рублей приходится на средства ФНБ и 29,3 млрд рублей – на заемное финансирование, - подчеркнули в Государственной транспортной лизинговой компании.