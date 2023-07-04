Туристический ретропоезд начал курсировать в Нижнем Новгороде с июля. Фото: телеграм-канал «Про ГЖД»

Туристический ретропоезд начал курсировать в Нижнем Новгороде с начала июля. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Первый состав с уникальным паровозом П-36 отправился 1 июля. Паровоз производился с 1953 по 1956 годах и может развивать скорость до 125км/ч. В состав туристического поезда входят также и новые вагоны. Они оборудованы эргономичными креслами, удобными подножками, индивидуальными столиками и розетками около каждого сидения.

Паровозы будут ходить по выходным и следовать по маршруту Нижний Новгород-Московский – проспект Гагарина. Также предусмотрены остановки на станциях Нижний Новгород-Сортировочный, Петряевка, Стригино, Окская, Кудьма, Окский Берег, Ройка, Большая Ельня и Анкудиновка.

Стоимость проезда будет соответствовать стоимости проезда в пригородных поездах на данном маршруте.

Проект запущен для развития внутреннего туризма Горьковской железной дорогой совместно с АО «ВВППК» и Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.