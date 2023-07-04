Нижегородские энергетики проводят уроки по детской электробезопасности во время летних каникул

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» продолжают обучать правилам электробезопасности в период летних каникул. В июне энергетики провели урок для 120 детей в возрасте от 7 до 15 лет, отдыхающих в детском оздоровительном лагере им. Юрия Гагарина Нижегородской области.

Нижегородские энергетики напомнили ребятам правила поведения вблизи энергообъектов и пользования электроприборами в быту, рассказали, чем опасно самовольное проникновение на энергообъекты, что нужно делать, если на землю упал оборванный провод, объясняли значение установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков. В заключение был показан фильм по предупреждению травматизма на объектах сетевой компании.

На память об уроке каждый из отдыхающих получил в подарок тематическую полиграфическую продукцию – наклейки, закладки, магниты, брошюры с правилами электробезопасности.

«В филиале «Нижновэнерго» уделяют особое внимание профилактике детского электротравматизма. Во время летних каникул ребята часто остаются без присмотра взрослых, поэтому важно, чтобы они знали элементарные правила электробезопасности. Это поможет уберечь их от беды», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.