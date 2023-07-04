Два подъезда к селу Медяна в Нижегородской области отремонтировали по нацпроекту. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Два подъезда к селу Медяна отремонтировали в Пильнинском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы были звершены на месяц раньше установленного срока, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

Суммарная протяженность двух участков составляет около 4 км. В селе постоянно живут около 1000 человек. Ремонт дороги не только улучшит качество жизни в населенном пункте, но и будет способствовать развитию местного предпринимательства.

- Одна из дорог также является подъездом к фермерскому хозяйству. Нагрузка на нее больше: по ней осуществляется подвоз кормов и вывоз молока, поэтому на этой дороге мы использовали асфальтобетон другой марки, с расчетом на увеличенную нагрузку, - пояснил начальник отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО «ГУАД» Сергей Низовцев.

Стоимость работ составила 40,6 млн рублей.

Напомним, в этом году в Пильнинском муниципальном округе отремонтируют около 40 км дорог. По сравнению с прошлым годом объемы ремонта выросли почти в 20 раз.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и включает в себя четыре федеральных проекта: «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Автомобильные дороги Минобороны России». Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.