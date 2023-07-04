Глеб Никитин подал документы для участия в выборах губернатора Нижегородской области. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин подал документы в избирательную комиссию Нижегородской области для участия в выборах губернатора региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на избирательную комиссию региона.

Документы в избирком от Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» о выдвижении Глеба Никитина кандидатом на выборах были представлены 4 июля.

После подачи заявления стартует этап сбора подписей депутатов в районах области в поддержку кандидата.

Все документы нужно будет передать в избирательную комиссию с 21 по 28 июля.

Напомним, ранее стало известно, что выборы губернатора Нижегородской области продлятся три дня с 8 по 10 сентября.