30 общественных пространств благоустроят по проекту ФКГС в Нижнем Новгороде в 2024 году Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

30 общественных пространств благоустроят в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

Жители города сами выбирали общественные территории, которым необходимо благоустройство. В число пространств вошли всеми известные скверы и площади, а также небольшие территории, которые важны для местных жителей.

- Для того чтобы эти территории действительно были востребованы и нравились жителям, я снова попрошу вас выразить своё мнение, как, на ваш взгляд, должны выглядеть будущие места отдыха, - отметил глава города.

Таким образом, жителям нужно будет повторно проголосовать о том, что конкретно нужно сделать на территории.

Благоустройство начнется уже в следующем году. Очередность работ будет зависеть от определения источника финансирования.