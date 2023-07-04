Нижегородская область получила первый транш бюджетного кредита на ремонт дорог Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Нижегородская область получила первый транш бюджетного кредита в июне на капитальный ремонт дорог. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство финансов региона.

На данный момент объем государственного долга Нижегородской области увеличился на 1,5 млрд рублей и составляет 132,6 млрд рублей.

-Это связано с получением в июне первого транша федерального бюджетного кредита на опережающее финансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, - отметила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Выделенные средства пойдут также на ремонт участка дороги Владимир – Муром – Арзамас со строительство путепровода.

Кроме того, Нижегородская область погасила часть номинальной стоимости по облигациям региона 2016 года выпуска в размере 2,5 млрд рулей за счет замещения их федеральными бюджетными кредитами. Выплачен накопленный купонный доход держателям облигаций в сумме 49,8 млн рублей. В результате облигационный заем 2016 года погашен в полном объеме.

Что касается облигационного займа региона 2019 года выпуска, здесь погашена часть номинальной стоимости в размере трех млрд рублей и выплачен очередной накопленный купонный доход держателям облигаций в сумме 168,3 млн рублей.

Структура государственного долга Нижегородской области на начало июля 2023 года включает бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, которые составляют 74,2 %, государственные ценные бумаги, которые составляют 25,6 %, а также 0,2% - это государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.