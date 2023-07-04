В поселке Юрьевце купируют вспышку птичьего гриппа

В июне на одном из островов реки Оки, расположенном в 1 км на юго-запад от поселка Юрьевца, среди павших чаек по результатам лабораторных исследований ГБУ НО «Облветлаборатория» выявлен вирус гриппа А субтипа Н5, так называемого птичьего гриппа. В настоящее время проведен комплекс первичных мероприятий, направленных на купирование очага инфекции, таких как зачистка и дезинфекция места гибели птиц.

«Грипп птиц – это острая вирусная болезнь, которая поражает и диких, и домашних птиц. Вирус поражает органы дыхания, пищеварения и отличается высокой смертностью среди птиц. Опасен птичий грипп и для человека, - пояснил главный ветеринарный врач ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление городского округа город Дзержинск» Сергей Дедов. – Передается вирус от одной особи к другой воздушно-капельным путем, поэтому, если не принять мер, распространяется быстро. Особенно часто гриппом заболевают домашняя птица, содержащаяся на свободном выгуле. К сожалению, заболевшая домашняя птица обречена на гибель, а ее мясо и яйца непригодны в пищу, так как через них вирус передается человеку. Именно поэтому проводим весь комплекс экстренных мер по предотвращению распространения заболевания».

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл приняло решение о проведении отчуждения домашней птицы в поселках Юрьевце, Игумново, Бабино, Колодкино и Петряевка. В соответствии с федеральным законодательством за изъятую птицу предусмотрена денежная компенсация. Всего планируется изъять у населения около 1000 голов домашней птицы.

Также управление предупредило птицефабрики Нижегородской области об угрозе заноса вируса гриппа птиц на промышленные предприятия. Им рекомендовано усилить меры «санитарной безопасности», включая обработку автотранспорта, работу санитарных пропускников для персонала, борьбу с синантропной птицей на территории предприятий, проведение термической обработки кормов.

По вопросам проведения изъятия домашней птицы, а также профилактики гриппа птиц рекомендуем обращаться на «горячую линию» Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по тел. 8 (831) 435-51-59.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска