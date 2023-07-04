Дзержинск впервые принимает межрегиональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы»

В Дзержинском педагогическом колледже стартовал отборочный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». В соревнованиях будущих педагогов примут участие студенты и школьники – представители 54 регионов в компетенции «Дошкольное воспитание» и 58 регионов в компетенции «Преподавание в младших классах». Напомним, первый этап чемпионата «Профессионалы» проходил с 3 по 19 апреля, и именно победители первого этапа из разных регионов России сейчас соревнуются на межрегиональном этапе.

«Чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы» – это не только соревнование участников. Это еще и неофициальное соревнование учреждений среднего профессионального образования за право принять у себя любой из этапов. Стать площадкой для проведения «Профессионалов» – это вопрос престижа для каждого колледжа или техникума, показатель наличия современной, удобной, качественной материально-технической базы учебного заведения, высокого уровня профессионализма сотрудников учреждения СПО. Поэтому я поздравляю коллектив нашего педагогического колледжа с успехом! И, конечно, желаю победы всем участникам, которые представляют на межрегиональном этапе Дзержинск!» – отметила заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

В межрегиональном этапе чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» участвуют четверо студенток из Дзержинска, но только двое продолжат борьбу на базе своего учебного заведения. Студентка колледжа Дарья Потапова заняла 1 место в региональном чемпионате в компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых», а Полина Коноплева стала лучшей в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». Обе студентки отправятся на межрегиональный этап в Оренбург. Ставшие лучшими в компетенциях «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание» Алина Башкирова и Мария Анисимова продолжат соревноваться на базе Дзержинского педагогического колледжа.

«Для меня участие в отборочном этапе чемпионата – это возможность проявить себя, проверить свои силы и стать участником большой команды. И, конечно, обменяться опытом, возможно, найти новых друзей. Безусловно, я стремлюсь победить, иначе зачем участвовать? Но понимаю, что конкуренция будет очень сильной и придется показать все, на что ты способен, и даже немного больше!» – рассказала участница соревнований по компетенции «Дошкольное воспитание», студентка ГБПОУ «Дзержинского педагогического колледжа» Мария Анисимова.

Отметим, что на базе педколледжа пройдут и соревнования юниоров в компетенциях «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание». И в них также примут участие наши дзержинские девушки – это две ученицы школы № 20 София Рябикова и Виктория Курина, ставшие победительницами первого этапа «Профессионалов».

В Нижегородской области в рамках межрегионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» проходят соревнования по семи компетенциям: «Промышленная автоматика», «Полимеханика и автоматизация», «Слесарная работа с металлом», «Социальная работа», «Художественная роспись по дереву», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание». Конкурсантов принимают пять колледжей и техникумов, один из них – ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж».

Отметим, что региональный этап чемпионата профессионального мастерства наш педагогический колледж принимает уже не первый раз, но межрегиональный этап, приравненный к общероссийскому финалу, в нем проводится впервые в истории чемпионата.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска