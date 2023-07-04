Сотрудники НГЛУ провели тренинговую сессию по противодействию терроризму

Координационный центр по вопросам формирования у молодежи гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма и федеральная инновационная площадка «Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды» Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова продолжают работу по укреплению межведомственного взаимодействия в контуре консолидации лучших практик обеспечения комплексной безопасности академической и социокультурной среды.

Представители НГЛУ провели тренинговую сессию и коммуникационную площадку в формате «Открытый диалог» с сотрудниками ГУ МЧС России по Нижегородской области и Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере противодействия терроризму, ориентированной на конкретные категории населения. Были подробно рассмотрены критерии оценки качества подготавливаемых контрпропагандистских материалов в Нижегородской области, транслированы эффективные локальные практики работы по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, перечислены причины их появления и технологии предупреждения в современной геополитической обстановке. Эксперты НГЛУ обратили особое внимание на специфику перехода от человека «традиционного» к человеку «комфортному», войну алгоритмов и метаморфозы сознания, происходящие в результате политического противостояния в медийном пространстве.

Ректор НГЛУ им. Добролюбова, доктор филологических наук, профессор Жанна Никонова отмечает, что современная ситуация требует качества контрпропаганды высочайшего уровня.

«Молодёжи сейчас особенно важно получать проверенную информацию, и крупнейшие структуры университета осуществляют эту работу, — говорит ректор НГЛУ. — Центр комплексной безопасности образовательной среды и Центр Когнитивной обороны НГЛУ — точки притяжения и ориентир для специалистов в области когнитивной безопасности не только региона, но и страны. Мы гордимся тем, что с их появлением НГЛУ стал площадкой проведения таких масштабных мероприятий, как первая в России конференция «Антитеррористическая защищенность — основа безопасности детей и молодежи», объединяющая представителей силовых структур, ветеранов военных действий и научно-педагогическое сообщество из России, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья; международный форум «Мир. Молодежь. Развитие», международная дискуссионная площадка «Катынская трагедия: мифы и реальность», и многие другие, которые служат консолидации экспертного мнения по заданной проблематике и направлены на выработку конкретных форматов и предложений в сфере поддержания комплексной безопасности поликультурной среды».

С нового учебного года Координационный центр НГЛУ продолжит реализацию интенсивной событийной повестки, а также предложит обновленную линейку образовательных продуктов для совершенствования компетентностной карты специалистов, отвечающих за профилактическую работу с молодежью на разных уровнях, на некоммерческой основе.

Фото: Пресс-служба НГЛУ