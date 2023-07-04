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НовостиОбщество4 июля 2023 7:51

Сотрудники НГЛУ провели тренинговую сессию по противодействию терроризму

Сессия прошла для представителей силовых ведомств
Сотрудники НГЛУ провели тренинговую сессию по противодействию терроризму

Сотрудники НГЛУ провели тренинговую сессию по противодействию терроризму

Координационный центр по вопросам формирования у молодежи гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма и федеральная инновационная площадка «Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды» Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова продолжают работу по укреплению межведомственного взаимодействия в контуре консолидации лучших практик обеспечения комплексной безопасности академической и социокультурной среды.

Представители НГЛУ провели тренинговую сессию и коммуникационную площадку в формате «Открытый диалог» с сотрудниками ГУ МЧС России по Нижегородской области и Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере противодействия терроризму, ориентированной на конкретные категории населения. Были подробно рассмотрены критерии оценки качества подготавливаемых контрпропагандистских материалов в Нижегородской области, транслированы эффективные локальные практики работы по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, перечислены причины их появления и технологии предупреждения в современной геополитической обстановке. Эксперты НГЛУ обратили особое внимание на специфику перехода от человека «традиционного» к человеку «комфортному», войну алгоритмов и метаморфозы сознания, происходящие в результате политического противостояния в медийном пространстве.

Ректор НГЛУ им. Добролюбова, доктор филологических наук, профессор Жанна Никонова отмечает, что современная ситуация требует качества контрпропаганды высочайшего уровня.

«Молодёжи сейчас особенно важно получать проверенную информацию, и крупнейшие структуры университета осуществляют эту работу, — говорит ректор НГЛУ. — Центр комплексной безопасности образовательной среды и Центр Когнитивной обороны НГЛУ — точки притяжения и ориентир для специалистов в области когнитивной безопасности не только региона, но и страны. Мы гордимся тем, что с их появлением НГЛУ стал площадкой проведения таких масштабных мероприятий, как первая в России конференция «Антитеррористическая защищенность — основа безопасности детей и молодежи», объединяющая представителей силовых структур, ветеранов военных действий и научно-педагогическое сообщество из России, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья; международный форум «Мир. Молодежь. Развитие», международная дискуссионная площадка «Катынская трагедия: мифы и реальность», и многие другие, которые служат консолидации экспертного мнения по заданной проблематике и направлены на выработку конкретных форматов и предложений в сфере поддержания комплексной безопасности поликультурной среды».

С нового учебного года Координационный центр НГЛУ продолжит реализацию интенсивной событийной повестки, а также предложит обновленную линейку образовательных продуктов для совершенствования компетентностной карты специалистов, отвечающих за профилактическую работу с молодежью на разных уровнях, на некоммерческой основе.

Фото: Пресс-служба НГЛУ