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НовостиОбщество4 июля 2023 7:38

Слесарь АО "Нижегородский водоканал" стал призером всероссийского конкурса "Лучший в профессии"

Дмитрий Кожаров – слесарь пятого разряда Автозаводского канализационного участка
Слесарь АО "Нижегородский водоканал" стал призером всероссийского конкурса "Лучший в профессии"

Слесарь АО "Нижегородский водоканал" стал призером всероссийского конкурса "Лучший в профессии"

Слесарь аварийно-восстановительных работ пятого разряда Автозаводского канализационного участка АО «Нижегородский водоканал» Дмитрий Кожаров стал призером всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ». По итогам теоретических и практических испытаний всероссийского конкурса профмастерства нижегородский слесарь Дмитрий Кожаров занял III место.

Финал конкурса прошел в Самаре. За звание лучшего боролись 40 специалистов из 29 регионов страны, которые предварительно прошли отборочные этапы в своих регионах. Нижний Новгород представляли слесари АО «Нижегородский водоканал» Валерий Колбасов и Дмитрий Кожаров, ставшие лучшими по результатам отбора на областном уровне.

Фото: Пресс-служба АО «Нижегородский водоканал»