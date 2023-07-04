Яблоневые сады суперинтенсивного типа впервые высадили в Нижегородской области

Яблоневые сады суперинтенсиновного типа впервые высадили в Нижегородской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Яблоневые сады суперинтенсивного типа впервые посадили в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Плантации при господдержке высадили предприятие «Новый век» на 29 гектарах в Шарангском муниципальном округе и агрофирма «Сергеевское» на 21 гектаре в Починковском муниципальном округе.

-Площади под плодово-ягодными культурами в регионе растут – за последние пять лет заложено более 400 гектаров, в этом году к ним прибавилось еще 60. Наряду с яблоневыми садами аграрии активно закладывают черную смородину – подобные проекты реализовали фермеры Коцур и Булдин в Воротынском районе, агрокомплекс «Ветлуга» в Краснобаковском районе и агрофирма «Сергеевское» в Большеболдинском районе, - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Яблоневые сады суперинтенсивного типа обеспечивают высокую плотность посадки, в несколько раз больше, чем традиционным способом. Такие сады отличаются скороплодностью и высокой продуктивностью. Сами деревья вырастают небольшими, это позволяет облегчить сбор плодов.