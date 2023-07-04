Умер экс-руководитель завода им. Фрунзе Николай Воронов. Фото: тг-канал Олега Лавричева.

В Нижнем Новгороде ушел из жизни бывший руководитель ННПО им.М.В.Фрунзе Николай Воронов, который возглавлял предприятие более 20 лет. Об этом сообщил председатель Городской Думы Олег Лавричев в своем телеграм-канале.

- Известие о внезапной кончине товарища застала меня в пути на Донбасс и, к огромному сожалению, увидеть его в последний раз мне не удастся. Память о нем навсегда останется в моем сердце... - написал Лавричев.

Николаю Воронову было 64 года, 43 из которых он посвятил работе на родном предприятии. Два десятка лет он руководил им, а в последнее время являлся советником генерального директора.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования семье и близким Николая Воронова.