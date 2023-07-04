Нижегородцы попробуют установить рекорд по количеству одновременно целующихся пар

Пройдет это мероприятие в парке «Швейцария» 8 июля. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса России по числу одновременно целующихся пар попытаются установить в парке «Швейцария» Нижнего Новгорода 8 июля. Об этом сообщается на официальной страничке общественного пространства.

– Во Всероссийский день любви, семьи и верности, Нижний Новгород посвятит этот рекорд семейным ценностям, традиционным гендерным устоям и 120-летию крупнейшего парка города, – пишут организаторы.

На центральной площади парка в 17:30 соберутся, как минимум, 120 нижегородских пар.

Напомним, что ранее власти Нижегородской области утвердили региональную программу по повышению рождаемости, она рассчитана на 2023-2025 годы. Демографически проблемы будут решать при помощи внедрения дополнительных мер. Власти планируют строительство новых детских садов, обеспечение молодых семей жильем, проведение различных мероприятий, популяризации здорового образа жизни.