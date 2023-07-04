Программа по повышению рождаемости утверждена в Нижегородской области

Семья на прогулке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Нижегородской области утвердили региональную программу по повышению рождаемости, она рассчитана на 2023-2025 годы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, в начале 2022 года жителей Нижегородской области насчитывалось 3,144 миллиона. Этот показатель на 636 тысяч человек меньше, чем в начале 1990 года. Максимальное количество жителей в Нижнем Новгороде было достигнуто в 1991 году, тогда здесь проживали 1,445 миллиона человек. А в 2022 году было уже отмечено 1,233 миллиона жителей.

За последние 30 лет в Нижегородской области наблюдается естественная убыль населения. Она связана с низкой рождаемостью и высокой смертностью. Например, в 2022 году умерло 48 025 человек, а родилось – 24 032 ребёнка.

В связи с этим демографически проблемы будут решать при помощи внедрения дополнительных мер. Власти планируют строительство новых детских садов, обеспечение молодых семей жильем, проведение различных мероприятий, популяризации здорового образа жизни.

Напомним, что в 2022 году в Нижегородской области родилось 24 242 ребенка. Это на 8% меньше в сравнении с 2021 годом. Известно, что родилось 12 410 мальчиков и 11 832 девочки.

Ранее мы писали, что общая смертность в Нижегородской области впервые опустилась ниже показателей допандемийного периода 2019 года.

- Крайне важно не просто зафиксироваться на этих цифрах, но и продолжить снижать их, - написал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - В первую очередь, необходимо максимальному числу людей пройти диспансеризацию, особенно обратив внимание на болезни системы кровообращения.