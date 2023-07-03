Образовательную программу «Медицинская физика» запускают в ННГУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обучение медицинских физиков будет проходить в ННГУ им.Лобачевского. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. ректора вуза Олег Трофимов.

Как отмечается, обучение будут проводить на физическом факультете. Будущие специалисты смогут работать в центрах ядерной медицины, где выполняются ПЭТ- и КТ-исследования. Медицинские физики изучают лучевую диагностику и терапию, особенно онкологических заболеваний.

Олег Трофимов также подчеркнул, что это не специалисты, которые общаются с пациентами.

- Медфизикам предстоит работа с современным диагностическим и лечебным оборудованием. С правительством Нижегородской области обсудим выделение целевых мест для подготовки таких специалистов в медицинские и научные организации региона, - добавил он.