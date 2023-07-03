Более трех тысяч квадратных метров дна Светлоярского озера очистили в Нижнем Новгороде. Фото: Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода.

Свыше трех тысяч квадратных метров дна Светлоярского озера очистили от мусора и ила в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода».

Как отмечается, работы проводят при помощи машины-амфибии. Дно очищают постепенно, а в выходные работы приостанавливают, чтоб не мешать жителям.

По словам директора городской дирекции парков и скверов Александра Чикаева, парк «Светлоярский» готовят к летнему сезону еще с весны.

-На территорию пляжей завезли песок, в парке - обновили инфостенды. Сейчас продолжается ремонт входной группы и очистка самого озера. Озеро зарастало камышом, было заилено. Работы по расчистке начались в июне, завершатся в октябре, - отметил он.

Работы проводят по маленьким зонам, чтоб не мешать местным жителям отдыхать. После того, как один участок очистят, машины передвигаются к другому, а весь мусор вывозят.

Отдыхающие замечают, что территория парка очень изменилась.

-Наблюдаем, как развивается парк. Очень здорово, молодцы! Что раньше было и что сейчас – разные вещи. Очистка воды – это очень хорошо, озеро уже все заросло, - делится нижегородец.

Как сообщил ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в ходе работ подрядной организации предстоит очистить 24 000 кв метров дна от мусора, удалить более 22 000 куб метров илистых отложений, расчистить 5 600 кв метров береговой полосы от растительности и обновить 3 200 кв метров песчаных покрытий на берегах.