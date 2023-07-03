17-летний подросток утонул в Нижегородской области на необорудованном пляже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшная трагедия произошла 3 июля в Навашинском районе – там утонул 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В 16:00 3 июля поступило сообщение об утонувшем 17-летнем подростке на озере Большое Святое в поселке Дедово в Навашинском районе, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Первым о случившемся сообщил очевидец происшествия. На место выдвинулась водолазная группа. Поиски продолжались около полутора часов. В 17:35 из озера достали тело погибшего ребенка. Данное место не было оборудовано для купания.

Напомним, ранее мы писали, что 31-летний мужчина утонул на Пермяковском озере в Автозаводском районе 2 июля. О случившемся стало известно в 18:40.

– Со слов заявителя на акватории озера пропал человек, на берегу находились личные вещи. На место была направлена водолазная группа, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Место не оборудовано для купания.