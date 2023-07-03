Экс-сотрудницу нижегородского УФНС арестовали за разглашение налоговой тайны Фото: Иван ВИСЛОВ

Экс-сотрудницу нижегородского УФНС обвиняют в разглашении налоговой тайны. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По информации ведомства, не позднее апреля 2022 года, обвиняемая, которая на тот момент являлась сотрудницей УФНС, незаконно разглашала сведения, составляющие налоговую тайну.

Женщину обвиняют по статье «Незаконное разглашение и использование сведений, составляющих налоговую тайну». Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался скандалом в детской школе искусств в Нижнем Новгороде.