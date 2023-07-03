Благоустройство Автозаводского парка проведут в Нижнем Новгороде

Подписано соглашение Горьковским автозаводом о благоустройстве Автозаводского парка. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Автозаводский парк благоустроят в Нижнем Новгороде. Средства на разработку концепции и проектно-сметной документации выделит Горьковский автозавод. Об этом сообщает глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Для истории одного из самых крупных нижегородских парков это действительно знаковое событие, потому что за 88 лет его существования он ни разу не видел по-настоящему серьезного обновления, - написал мэр.

Сейчас внешний вид парка оставляет желать лучше, выглядит он совсем не современно, да и вся инженерная инфраструктура уже устарела.

- Территория парка очень большая - 50 гектаров, на которых сохранилась историческая планировочная структура, и одна из важнейших задач сейчас – не только благоустроить, но и сберечь ценные элементы, - добавил чиновник.

Первое обсуждение будущего благоустройства Автозаводского парка с местными жителями состоится в ДК ГАЗ в 18:00 6 июля.

Напомним, что масштабное благоустройство стартовало в парке Кулибина в Нижнем Новгороде. На данный момент подрядчик приступил к подготовительным работам и очистке территорий от сухостойных деревьев. Далее запланирован демонтаж покрытий дорожек, установка бордюрного камня и ремонт существующего шахматного клуба.

Вместо аварийных деревьев планируется высадить более 30 кленов, лип, рябин, черемух и ясеней, а также около 1500 кустарников и более 190 погонных метров живой изгороди. Кроме этого, будет выполнено устройство газонов и цветников.

Также недавно радостная новость пришла из Чкаловска, где завершили благоустройство пристани и набережной. Там появился футуристичный многофункциональный павильон с амфитеатром и видовой площадкой, баскетбольное поле и спортивные тренажеры, игровая площадка, стилизованная под гибрид «Метеора» и самолета АНТ-25.