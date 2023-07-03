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НовостиОбщество3 июля 2023 13:50

Третий заместитель появится у нижегородского министра культуры

Распоряжение подписал Глеб Никитин
Елизавета КОПЫЛОВА
Третий заместитель появится у нижегородского министра культуры. Фото: телегграм-канал Натальи Сухановой.

Третий заместитель появится у нижегородского министра культуры. Фото: телегграм-канал Натальи Сухановой.

В штате нижегородского министерства культуры появится третий заместитель министра по «ремонтно-строительному» направлению. Об этом в своем телегарм-канале сообщила Наталья Суханова.

Как отмечается, соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 июня. Третий заместитель будет курировать «ремонтно-строительное» направление. На данный момент рассматривают кандидатуру. Назначение должно состояться уже в июле.

Наталья Суханова объяснила, что штатное расписание изменилось по нескольким причинам: после 800-летия количество объектов, где идет ремонт и реставрация увеличилось, а также появились комплексные мероприятия к юбилейным датам в муниципалитетах, которые курирует минкульт.

-Словом, стало критически не хватать рабочих рук — а штат министерства по линии культуры не увеличивался с 2010 года. Спасибо Глебу Сергеевичу, что пошел навстречу и поддержал изменения, - добавила Наталья Суханова.