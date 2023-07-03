Открылась регистрация на показы фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Официальная группы фестиваля «Горький fest» во «ВКонтакте».

Открыта регистрация на показы фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде, который пройдет с 7 по 13 июля. Об этом сообщили организаторы в социальных сетях.

Как отмечается, участие во всех мероприятиях бесплатное. Кинопоказы пройдут на нескольких площадках города: в центре культуры «Рекорд», на Нижневолжской набережной, в Театре драмы и на стадионе «Нижний Новгород».

В конкурсную программу вошли 16 фильмов. Также в рамках фестиваля покажут известные российские комедии и другие популярные фильмы. Кроме того, для жителей подготовили интересные лекции от известных актеров, художников-постановщиков и режиссеров.

Вход на кинопоказы проходит по предварительной регистрации. Всем зарегистрировавшимся придет на почту электронный билет. Его нужно сохранить и предъявить на входе.