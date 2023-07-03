За пять лет число нормативных дорог в Нижегородской области выросло до 42,4%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За пять лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижегородской области число дорог, соответствующих нормативам, выросло до 42,4%. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

По данным Росстата, пять лет назад доля дорог в нормативном состоянии составляла 29,9%. Сейчас эта цифра в полтора раза больше.

- С 2018-го по 2022 год в регионе было отремонтировано 4697 км автодорог и построено 106 км новых дорог, - рассказали в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. - В этом году для выполнения целей нацпроекта направлена рекордная сумма - более 19 млрд рублей. На сегодняшний день уже принято комиссией 1,7 млн квадратных метров нового покрытия дорог из запланированных к ремонту более 6 млн квадратных метров.