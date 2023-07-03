Первый Волжский Сабантуй отпразднуют в Нижнем Новгороде Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первый Волжский Сабантуй пройдет в Нижнем Новгороде девятого июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Масштабное празднование состоится в Автозаводском парке, там соберутся делегации из более 40 регионов.

Мероприятия пройдут на разных площадках Автозаводского парка. В программе выступят творческие коллективы Республики Татарстан и Нижегородской области. Гости праздника смогут попробовать татарскую кухню, а также принять участие в спортивных соревнованиях: национальная борьба, гиревой спорт, бой мешками на бревне, перетягивание каната, горизонтальный шест, лазанье по вертикальному шесту с петухом. Гостей ждут конкурсы и призы.

На национальном подворье гости познакомятся с бытом татарского народа, где будет представлен традиционный дом земледельца с конями, баранами, коровами, утками, гусями, курами. Здесь же будут представлены татарские промыслы. Также будет открыта библиотечная лавка с татарской литературой.

Организаторами Первого Волжского Сабантуя выступили правительства Нижегородской области и Татарстана, администрация г. Нижнего Новгорода, администрация Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, а также Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области.

Начало праздничных мероприятий в Автозаводском парке - в 10:00, вход свободный.