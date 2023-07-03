320 человек прошли реабилитацию в Нижегородской больнице им.Семашко с начала 2023 года. Фото: пресс-служба Нижегородской области.

320 человек прошли медицинскую реабилитацию в Нижегородской областной больнице им.Семашко с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

В профильном отделении, которое рассчитано на 30 специализированных коек, оказывают квалифицированную помощь людям, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговую травму, оперативное вмешательство на головном или спинном мозге, позвоночно-спинальную травму.

Отделение реабилитации функционирует с 2020 года. За это время более двух тысяч нижегородцев получили квалифицированную помощь.

- В отделение госпитализируются пациенты, требующие круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и интенсивной реабилитации. Зачастую эти люди имеют серьезные нарушения и нуждаются в посторонней помощи для самообслуживания, перемещения в пространстве и элементарного общения, - отметила заместитель главного врача, руководитель сосудистого центра больницы Валентина Нестерова.

Помимо медицинского лечения, пациентам помогают вернуться в привычную для них среду: обучают навыкам бытового самообслуживания, оказывают психологическую помощь, а также прилагают усилия для максимального восстановления трудовых функций.

Модернизация системы медицинской реабилитации региона проводится благодаря федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Получить медицинскую помощь по программе медицинской реабилитации можно по показаниям и направлению от лечащего врача. В Нижегородской областной больнице им. Н.А. Семашко для этих целей используются тренажеры с биологической «обратной связью», роботизированные комплексы для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей, аппараты механотерапии, инструменты для лечебной гимнастики и другое оборудование.