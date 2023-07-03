40 студентов из Китая будут учиться в Мининском университете

Две сетевые программы по обучению иностранных студентов с этого года запускает Мининский университет совместно с Шаньдунским политехническим университетом (Китай). Студенты из Китая будут осваивать в Нижнем Новгороде профессии преподавателя музыки и учителя русского языка как иностранного. Вступительные испытания пройдут летом 2023 года в онлайн-формате.

Как рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, планируется набрать по одной учебной группе на каждом направлении. Всего высшее образование в нижегородском вузе получат 40 студентам из Китая. Обучение продлится 4 года.

“В Китае большой спрос на профессиональное музыкальное образование и преподавателей русского языка как иностранного. Поэтому в этом году мы запускаем сетевые программы с Шаньдунском политехническим университетом, с которым сотрудничаем уже более 5 лет. Уверен, что предложение будет пользоваться популярностью у иностранных абитуриентов”, - отметил Виктор Сдобняков.

В первый год обучения китайские студенты будут учиться в Шаньдунском политехническом университете, а три последующих - в Мининском университете. После получения диплома педагогического вуза выпускники смогут преподавать музыку и русский язык как иностранный в школах КНР.

“Добавлю, что с китайскими вузами-партнерами мы давно и плодотворно работаем в направлении академической мобильности студентов и преподавателей. Осенью 13 наших студентов третьего курса поедут в Китай, чтобы продолжить обучение по программе двух дипломов с Аньхойским педагогическим университетом по профилю “Китайский язык”. А уже в начале июля 10 студентов-первокурсников, только приступивших к изучению китайского языка, примут участие в Летней каникулярной школе в г. Яньтай. Мининский университет предлагает студентам как можно больше возможностей для самореализации”, - поделился ректор Виктор Сдобняков.

Напомним, в 2023 году поступить на бюджетные места в Мининский университет смогут более 1350 абитуриентов, в том числе 374 человека - на магистерские программы. Набор идет на 9 факультетов и более 130 профилей подготовки, что дает возможность каждому поступающему выбрать свое направление. Обучаться на платной основе смогут более 1200 студентов. Документы на бюджет на бакалавриат можно подать до 25 июля, на магистратуру до 10 августа.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина