Домашних птиц изымут в девяти деревнях Нижегородской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Домашних птиц изымут в Дзержинске и Богородском округе Нижегородской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

Напомним, на прошлой неделе новый очаг птичьего гриппа обнаружили в Нижегородской области. Лабораторные исследования показали вирус гриппа А субтипа Н5 у чаек, которые упали на острове реки Оки в одном километре от поселка Юрьевец Дзержинского района.

30 июня в ходе заседания было принято решение о проведении отчуждения домашней птицы в девяти деревнях Нижегородской области. Так, птицу изымут п. Юрьевец, п. Игумново, п. Бабино, п. Колодкино, п. Петряевка, а также в д. Оленино, д. Оринкино, д. Охотино, д. Сысоевка.

За изъятую птицу владельцы получат денежную компенсацию. Всего планируют изъять около тысячи голов домашней птицы.

Также комиссия обратила внимание присутствующих руководителей птицефабрик об угрозе заноса вируса гриппа птиц на промышленные предприятия. Им рекомендовано усилить меры «санитарной безопасности».