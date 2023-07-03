Десятки мертвых чаек обнаружили нижегородцы на озере Тосканка

Фото: Сергей Батурин. Источник: Подслушано Ворсма

На выходных отдыхающие на озере Тосканка в Нижегородской области засняли мертвые туши чаек. Фотографии появились в группе «Подслушано Ворсма» во Вконтакте.

– Птичий грипп? Берегите домашнюю птицу, – написал очевидец.

Комментаторы отметили, что погибших птиц десятки.

Напомним, что недавно новый очаг птичьего гриппа обнаружили в Нижегородской области. Лабораторные исследования показали вирус гриппа А субтипа Н5 у чаек, которые упали на острове реки Оки в одном километре от поселка Юрьевец Дзержинского района.

Первую вспышку птичьего гриппа в 2023 году зафиксировали в Шарангском районе. Зараженных крылатых обнаружили на территории Добровского пруда.

Для ликвидации очага гриппа и предотвращения дальнейшего распространения инфекции труппы павшей птицы утилизировали. Также была проведена дезинфекция территории. После из-за вируса у жителей 11 деревень в Шарангском районе изъяли домашнюю птицу.

А в июне в Нижегородской области разрешили охоту на озерных чаек.