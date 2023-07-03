18 мая 2023 года состоялось внеочередное Общее собрание АП ЖКУ НО. На повестку дня был вынесен ряд вопросов организационного характера и вопросов производственного плана. В числе производственных вопросов была рассмотрена существующая программа капитального ремонта в многоквартирных домах, находящихся в управлении членов Ассоциации.

Отмечено, что существующая программа капремонта несовершенна, и не в полной мере отвечает запросам жителей. В частности, непонятен принцип очередности отбора МКД для проведения капремонта: дома 1970-х годов оказываются в плане на 2040-е годы, а дома 1990-х годов – на текущий период. Также не отработан механизм замены домов в очереди, больше внимания следует уделять ремонту кровель и фасадов - это те вопросы, которые более всего интересуют жителей. По имеющейся информации, в Правительстве Нижегородской области ведется работа по инвентаризации и совершенствованию программы капитального ремонта МКД, члены Ассоциации, в свою очередь, готовы принять участие в обсуждении программы и предложить свои наработки.

Живое обсуждение получили насущные проблемы благоустройства, прежде всего – вывоз мусора. Отмечено, что в целом работа региональных операторов по обращению с ТКО организована неплохо, но было бы целесообразно составить и предоставлять в управляющие компании почасовой график вывоза ТКО с контейнерных площадок, что, в свою очередь, позволило бы организовать своевременную уборку площадок. Также было бы целесообразно организовать вывоз ТКО после ремонта квартир. В приоритетных запросах жителей - выделение большего количества средств на благоустройство внутридворовых территорий.

Не осталась без внимания и политическая составляющая: членами Ассоциации было принято решение оказать поддержку на выборах Губернатора Нижегородской области в сентябре 2023 года действующему губернатору Никитину Г.С., учитывая его эффективную деятельность в социально-экономическом развитии области.

Ассоциация производителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг Нижегоородской области имеет в своем составе 11 управляющих компаний с общим числом МКД более 1500. Основные задачи - коммуникация между управляющими компаниями, жителями и органами власти, отслеживание тарифной политики отдельных управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в интересах жителей и во исполнение поручений Президента и Правительства Росссийской Федерации, внедрение «умного учета» ресурсов в компаниях-членах Ассоциации.

В числе организационных вопросов было рассмотрено заявление Гетманского И.В. о досрочном сложении полномочий президента Ассоциации. Новым президентом Ассоциации производителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг Нижегородской области единогласно избран Климов Сергей Александрович.

Спрравка:

Климов Сергей Александрович, 1965 г.р., образование высшее (ГСХИ - 1989 г., ННГУ - 2002 г), ранее работал в органах власти, ряде коммерческих структур. Член ВППП «Единая Россия» с 2003 года. С 2018 года - в резерве «Команды Правительства Нижегородской области».