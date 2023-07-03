Высокая пожароопасность ожидается в лесах Нижегородской области 3-7 июля. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Четвертый класс пожарной опасности лесов и торфяников прогнозируется в Нижегородской области с 3 по 7 июля. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

На этой неделе в регионе установится 30-градусная жара, поэтому повышается вероятность возникновения природных пожаров и связанных с этим чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в Нижегородской области действует запрет на посещение лесов в пожароопасный период. Сотрудники МЧС просят нижегородцев проявлять особую осторожность при обращении с огнем: не сжигать мусор на дачных участках, не бросать непотушенные окурки. Также не следует оставлять на лесных опушках промасленную ветошь и стеклянные бутылки. Если вы стали свидетелем лесного пожара, немедленно вызовите пожарную охрану.